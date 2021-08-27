Вузовский недобор: для абитуриентов 2021 года еще остались бюджетные места

В российских вузах недобор: десятки крупных учебных заведений объявили о дополнительном конкурсе среди абитуриентов даже на бюджетные места. Первокурсников не досчитались даже самые престижные вузы и популярные прежде факультеты. Дополнительный набор – последний шанс для тех, кто в первую волну не добрал баллов на бюджетное отделение.

Те, кто подал документы на платное обучение, могут перейти на бюджет. Более сотни мест остались свободными в Севастопольском государственном университете. Больше всего вакансий на факультетах ядерной энергии, развития города и политехническом.

Дополнительный набор объявляют сразу почти сотня вузов. Среди них три факультета в МГУ – юридический, философский и журналистики. Правда, на факультете журналистики места остались только на коммерческом отделении. А вот в ГИТИС остались даже бюджетные места на факультете сценографии. Есть свободные места и в МФТИ: здесь выбирают из тех, кто совсем немного уступил конкурентам. Это и называется иначе: не дополнительный набор, а дополнительное зачисление.

Попытать счастья можно до первых чисел сентября: в большинстве вузов срок окончания дополнительного приема – 31 августа 2021 года.

Свободные места остались в вузах не из-за падения престижа высшего образования или снижения интереса к науке. Причина иная. И это следствие пандемии коронавируса. Если раньше зачисление шло в две волны, во время второй не прошедшие по баллам в престижные вузы могли выбрать учебное заведение попроще, то в этом году на выбор вуза давалась лишь одна волна. Отмену второй волны вузы объясняют тем, что лишний раз не хотели собирать абитуриентов. Второе изменение: можно было подавать документы не на три конкурса, а на 10. Это дало абитуриентам пространство для маневра, но мешало реально оценить свои шансы.

Замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заверил, что зачислены в российские вузы будут более миллиона абитуриентов, 576 тысяч из них – на бюджет. Кроме того, в министерстве будет проведена работа над выявленными в ходе вступительной кампании ошибками. Сложности с поступлением в вузы в одну волну есть, но они не масштабные, отметил Афанасьев. По его словам, свободных для абитуриентов мест сейчас – не более 6 тысяч, то есть менее одного процента. В Минобрнауки также отметили, что в последнее время они передавали бюджетные места в пользу регионов. И в условиях пандемии коронавируса такой подход оправдался.

"Две волны создавали дополнительные преимущества для абитуриентов с более высокими баллами, которые получали второй шанс. Если они не поступили в свой вуз первого выбора, они могли иметь второй шанс, – пояснил Дмитрий Афанасьев в эфире телеканала "Россия 24". – В то время как у абитуриентов в регионах с меньшими баллами, но тем не менее достаточно высокими, такого второго шанса не было. Одна волна, как нам кажется, более справедлива".

По мнению Афанасьева абитуриенты имеют возможность сделать свой выбор, своевременно подав заявление при поступлении на бюджетное отделение. Абитуриенты научатся пользоваться этим инструментом и возможность выбора для них нужно сохранить, считает он.