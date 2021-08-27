Поклонская станет дипломатом? Мнение эксперта

Наталья Поклонская хорошо проявила себя, работая в Госдуме, и в том, что ее могут назначить на дипломатическую должность, нет ничего удивительного. Такое мнение высказал заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, экс-посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов.

По словам Бакланова, он знаком с Поклонской лично. И, как отметил дипломат, она обладает необходимыми профессиональными качествами.

"Я с ней знаком и очень высокого мнения о ней. Дело в профессиональных качествах достаточно широкого плана, не только той профессиональной деятельности, которой она занималась, – цитирует Бакланова РИА Новости. – Она очень много и полезно работала, находясь в Государственной думе".

Что касается практики, когда на дипломатические должности назначают представителей из других сфер государственной власти, то такое бывает нередко, отметил эксперт.

"Дипломатическая работа – работа с людьми. Это умение найти правильные ходы для того, чтобы выполнить поручение Москвы, поручения центра. То есть опыт государственной службы, который приобретает то или иное лицо, находясь на других направлениях, очень важен и бывает очень востребован", – сказал Бакланов.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что депутата Госдумы, бывшего главного прокурора Крыма Наталью Поклонскую назначают на должность посла РФ в африканском государстве Кабо-Верде. Первый замглавы думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков уточнил, что заседание по вопросу назначения Поклонской состоится в ближайшее время. Сама она отказалась от комментариев на этот счет, отметив лишь, что дипломатическая работа ей интересна.

В случае назначения в Кабо-Верде Поклонская может стать третьей в РФ женщиной-послом. В данный момент послом России в Индонезии является Людмила Воробьева, а послом в Болгарии – Элеонора Митрофанова. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее занимала должность посла России в Греции.