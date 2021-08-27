Разведка США: коронавирус не является биологическим оружием

Коронавирус не был биологическим оружием. Таков вывод американских спецслужб, которые обнародовали доклад о происхождении COVID-19. Ранее документ был представлен Джо Байдену.

Расследование велось в течение 90 дней, передает РИА Новости. Специалисты смогли прийти к общему мнению по ряду ключевых положений.

SARS-CoV-2 – это не продукт генной инженерии. Об этом большинство ведомств говорят "с низкой степенью уверенности", говорится в докладе.

Также в документе отмечается, что власти Китая ничего не знали о вирусе до того, как возникла вспышка заболевания. Для того, чтобы выяснить происхождение COVID-19, нужно сотрудничать с Пекином, отмечают спецслужбы.