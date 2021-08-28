Пентагон уничтожил боевика ИГИЛ, планировавшего теракты в Афганистане

Пентагон уничтожил в Афганистане боевика группировки ИГИЛ (запрещена в России). Удар по террористу нанесли с помощью беспилотника. По информации американского министерства обороны, боевик планировал теракты на территории Афганистана.

Число погибших в результате взрывов в Кабуле увеличилось почти до 200 человек. Тем не менее тысячи афганцев вновь и вновь пытаются попасть в аэропорт. В городе сохраняется напряженная обстановка, сообщает телеканал "Россия 24". Другие жители Кабула улететь уже не надеются. Они собираются у больниц, где часами ждут хоть каких-то новостей о раненых родственниках.

В Вашингтоне считают, что в ближайшие дни в столице Афганистана высока угроза новых атак. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Дженн Псаки. При этом растет вероятность того, что американцы продлят присутствие своих граждан в Кабуле.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США обсуждают со своими союзниками вопрос признания талибов правительством Афганистана. А американское посольство может продолжить работу в Кабуле.