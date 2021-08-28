Полтора миллиона за беглеца

Уже не миллион, а полтора заплатят за информацию о вероятном киллере Александре Мавриди. В МВД увеличили размер вознаграждения за помощь в розыске особо опасного фигуранта.

Мавриди – один из беглецов, которые 6 августа покинули изолятор в подмосковной Истре. Четверых его сокамерников – уроженцев Молдовы – полицейские задержали. А вот главного до сих пор ищут, в том числе за границей.

Следователи считают, что Мавриди застрелил из арбалета "колбасного короля" Владимира Маругова и может быть причастен к вымогательству и захвату недвижимости.

Осенью прошлого года Мавриди был задержан и арестован, но в итоге сбежал из-под стражи. Теперь полиция просит население помочь в его розыске.