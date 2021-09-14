Мавриди поймали с крупной суммой в разной валюте

В Москве задержан участник побега из подмосковного изолятора временного содержания. Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве известного бизнесмена, уже дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение в побеге.

Его искали по всему миру, даже назначили награду в полтора миллиона за помощь в поимке, а он прятался в столичных и подмосковных заброшенных зданиях. Лидер беглых арестантов, предполагаемый убийца Александр Мавриди был задержан в спальном районе Митино. Мавриди скрывался почти месяц. Накануне вышел за продуктами в ближайший магазин. На входе его и задержали. Задержание проводили сотрудники ФСБ, МВД, СКР и бойцы Росгвардии. Официальный представитель МВД России Ирина Волк пояснила, что преступник оказал сопротивление, но был обезврежен. К магазину даже вызывали скорую.

Мавриди объявили в розыск 6 августа. Глубокой ночью, пока дежурные Истринского изолятора временного содержания спали, пятеро заключенных устроили побег. Позже их ловили одного за одним. Кто-то успел уехать под Новгород, кто-то явился в полицию сам. Дольше всех в бегах был Мавриди – опытный рецидивист, которого обвиняют в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова. Его, по данным следствия, Мавриди застрелил из арбалета. Теперь задержанному грозит срок за убийство и побег. В рюкзаке Мавриди нашли 400 тысяч рублей в разной валюте, в том числе долларах и евро. Теперь Мавриди ждет изолятор. Там арестант будет находится под усиленным контролем.