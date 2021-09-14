Изощренный киллер наступил на умные "грабли"

Финал поисков истринской пятерки: в столице задержан вероятный киллер Александр Мавриди. Это пятый и главный участник дерзкого побега из изолятора временного содержания подмосковной Истры. Больше месяца он скрывался от правоохранительных органов, но проголодался и пришёл в супермаркет. Там и поймали беглеца. Спецоперацию по задержанию опасного рецидивиста проводили сотрудники МВД, ФСБ, Следственного комитета при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Последнее, как выяснилось, было совсем не лишним.

В последние минуты на свободе оголодавший беглец Александр Мавриди пытался купить готовый горячий ужин, но вечером этот отдел магазина уже был закрыт. Беглый арестант прошел мимо кассы, ни за что не платил. А уже на улице к нему незамедлительно подошли оперативники. Видно, что Мавриди на секунду замялся, а затем пытался вырваться и сбежать. Не удалось.

"В результате проведенного комплекса мероприятий оперативники обнаружили фигуранта в московском районе Митино на улице Дубравной. Он попытался оказать активное сопротивление, но был обезврежен и доставлен в территориальное подразделение СК России", – заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В мусорном ведре в магазине – окровавленные салфетки. На плитах тоже видны следы потасовки. К магазину даже вызывали скорую. Свидетели говорят, что у задержанного что-то было с ногой. Мавриди пытался обмануть полицейских и представился приезжим из Ростова. Биографию выдумал на ходу, представился Ивановым. Он же Прудников, он же Авилов. На самом деле Александр Николаевич Мавриди, 16 января 1971 рождения. Уроженец Казахстана. Когда хромающего беглеца отвели к следователю, отпираться Мавриди не стал.

Мавриди объявили в розыск 6 августа. Именно тогда глубокой ночью, пока дежурные Истринского изолятора временного содержания спали, пятеро заключённых устроили побег. Как бы случайно Мавриди той ночью оказался в камере с 4 домушниками из Молдавии, и через открытое окошко им кто-то передал гаечный ключ. Медвежатники выкрутили болты на замке и сбежали. Сначала были задержаны полицейские, отвечавшие за изолятор, а затем и беглецы. Двух первых – Ивана Цуркану и Дениса Грозаву – поймали через 5 дней. Они скрывались у своих знакомых в подмосковном Подольске. Затем в полицию явился еще один беглец Николай Тетеря. Четвертым под Новгородом спецназ брал Александра Бутнару.

И лишь самый опасный рецидивист Александр Мавриди скрывался до последнего. Его объявили в международный розыск. Было предположение, что он уехал в Казахстан, за помощь в поимке МВД обещало 1,5 миллиона рублей. Но оказалось, что Мавриди все время был рядом. Уже на допросе он рассказал, что больше месяца жил в заброшенных зданиях в Москве и Подмосковье.

"Следователем ГСУ СКР по Московской области допрошен Александр Мавриди. Ему предъявлено обвинение в совершении побега из-под стражи. На допросе Мавриди дал признательные показания и сообщил следователю обстоятельства подготовки побега", – говорит старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.

Поймать Мавриди помогла умная система видеофиксации. Это специальный комплекс, который автоматически распознаёт лица и сигнализирует в центр видеонаблюдения. Причем эта система помогает поймать Мавриди уже во второй раз. В первый камеры сняли Мавриди во время подготовки убийства "колбасного короля" Владимира Маругова. На тех кадрах Мавриди выходит из магазина с арбалетом в руках. По версии следствия, именно из этого оружия и был убит коммерсант Маругов. Жертвой едва не стала и возлюбленная бизнесмена Сабина Газиева. После побега Мавриди она опасалась за свою жизнь и обрадовалась, когда узнала, что он задержан.

Мавриди давно был связан с криминальным миром. По оперативным данным, в Казахстане он мог входить в окружение вора в законе Несипбая Насенова, известного как Алмаз Дикий. Его подручные убивали своих жертв выстрелами в уши, разрывая барабанные перепонки. Мавриди, как следует из материалов уголовного дела, расправился со столичным бизнесменом Владимиром Маруговым одной стрелой из арбалета. Когда Мавриди задерживали по делу об убийстве, обнаружили у него дома прикованного адвоката Алексея Завгороднего, который был в заложниках почти два года. По всей видимости Мавриди занимался еще и отъемом жилья у москвичей. Из всех пятерых беглецов он имел самый богатый криминальный опыт. Остальные стали его случайными сообщниками. Им не было смысла бежать. Они за побег получат больше , чем получили за кражу.

У задержанного Мавриди в рюкзаке обнаружили 400 тысяч рублей в разной валюте, в том числе долларах и евро. Вполне возможно, ему помогали сообщники на свободе, либо он заранее подготовил так называемые нычки. Т.е. тайники с одеждой и деньгами. Бывший сотрудник ФСБ России Александр Беляева заметил, что при задержании на беглеце была чистая одежда. Ведь если человек проживает на свалке либо на заброшенном объекте , на его одежде всегда остаются характерные следы. По всей видимости, Александр Мавриди в какой-то момент расслабился и допустил ошибку. Он уже был допрошен и даже признал вину. Теперь ему грозит срок за убийство и побег. Беглеца отправили в изолятор в подмосковную Лобню, где он будет содержаться под усиленной охраной.