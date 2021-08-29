Стало известно, кто руководил массовыми убийствами в Орловщине

Документы, касающиеся массовых казней мирных жителей Орловской области в годы Великой Отечественной войны рассекретило региональное управление ФСБ. Из них следует, что среди карателей были выходцы с Украины.

Об этом свидетельствуют, в частности, протоколы допросов Александра Родина, служившего в карательном отряде "Украинская компания". Он был создан в июне 1942 года по указанию командира 134-й пехотной дивизии вермахта генерала Ганса Шлеммера. Бойцы отряда зверствовали в Знаменском районе Орловской области: там было убито 170 человек, в том числе женщины, малолетние дети и старики.

Отрядом командовал бывший офицер Красной Армии Николай Мирошниченко по прозвищу Гетман, сдавшийся гитлеровцам в 1941 году. После войны его нашли и арестовали. Впоследствии военный трибунал СССР приговорил Мирошниченко к расстрелу.

Родин рассказал о структуре отряда, а также назвал имена карателей: командиров взводов и отделений, а также рядовых бойцов. Так, по словам Родина, командир одного и взводов Иван Баюров в июле 1942 года руководил расстрелами жителей деревень Знаменского района, а во время одного из них сам убил восемь женщин и девушек. Тем не менее в октябре того же года Баюрова отправили в лагерь для военнопленных за то, что, будучи пьяным, бегал за немецкими солдатами с наганом.

Допрашиваемый назвал и другим имена: это командиры взводов Иван Зеркаль, Алексей Пересыпкин, командиры отделений Василий Шатаев, Василий Оськин, Семен Ильян, рядовые Михаил Миронычев, Иван Мысяков, Алексей Чубаткин и другие.

Сам Родин признался, что убил семерых мирных жителей, в том числе трех маленьких детей. После того как отряд выполнил поставленную задачу, в числе других был зачислен на службу в немецкую армию солдатом, где и служил до 12 февраля 1943 года. По словам Родина, он, боясь ответственности, хотел уехать с семьей в Германию, но жена не согласилась, потому они остались жить в своем селе. В итоге карателя нашли, ему было предъявлено обвинение в измене Родине. В то время для таких людей предусматривалась смертная казнь через повешение.

Орловское региональное управление ФСБ рассекретило данные документы в рамках проекта "Без срока давности", пишет РИА Новости.