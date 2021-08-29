Шойгу рассказал о смерти деда

Дед министра обороны России Сергея Шойгу, служивший в прошлом в царской армии, умер в 1942 году, защищая от мародеров сахарный завод в Луганске. В город тогда входили гитлеровские войска, рассказал в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам министра, его мать родом из Орловской области, но после того, как семью раскулачили, деваться его родным было некуда – уехали в Луганскую область. Дед Сергея Шойгу, в прошлом ефрейтор 3-го Рижского драгунского полка, похоронен в Луганске.

"Он и умер в день, когда немцы вошли в Луганск, потому что он с палкой пошел гонять мародеров", – рассказал глава Минобороны.

Мародеры начали растаскивать сахар, когда "наши ушли, а немцы еще не пришли". Пытаясь помешать им, дед Сергея Шойгу умер от инфаркта.

Полностью интервью Сергея Шойгу будет опубликовано в 14.00 в понедельник, 30 августа, на платформе "Смотрим" и на YouTube-канале "Соловьев LIVE".