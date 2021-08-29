Сон Байдена стал "позором мирового уровня"

Президент США Джо Байден вновь оправдал прозвище, данное ему предшественником Дональдом Трампом, который называет американского лидера "Сонным Джо". Во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом Байден сложил руки на животе, склонил голову и надолго закрыл глаза.

Пользователи анонимного американского портала Citizen Free Press не стеснялись в комментариях к поведению Джо Байдена.

"Я не ожидал от него многого, но… Вау", – отметил один из пользователей.

"Всегда помните: половина страны думает, что он отлично выполняет свою работу", – напомнил еще один американский избиратель.

Некоторые пользователи считают, что Байден навлек на Америку "позор мирового уровня ".

Еще один американец обратился к иностранцам: "Я обращаюсь ко всем странам, которые сейчас над нами смеются. Не все из нас голосовали за это!".

Автор другого поста попросил "сделать побольше мемов", ведь они помогут "отвлечься от мыслей, что мы ходим по краю пропасти".