Шойгу не смог отказать Путину

Министр обороны России Сергей Шойгу не планировал своего участия в предстоящих в сентябре выборах в Госдуму, однако не мог ответить отказом на соответствующее предложение главы государства. Об этом глава Минобороны рассказал в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

По словам Шойгу, он уже лет 15 считал этап партийности в своей жизни пройденным и не предполагал своего участия еще в каких-либо выборах.

"Но вы знаете, предложение президента в этой части – это не просто огромная честь, это огромная ответственность. Здесь, конечно, первое желание – выполнить эту задачу, – говорит министр обороны. – Но и волнение, конечно, было".

"Надеюсь, справимся с этими задачами", – подытожил Шойгу.

Полная версия эксклюзивного интервью Сергея Шойгу будет опубликована на платформе "Смотрим" и на YouTube-канале "Соловьев LIVE" в понедельник, 30 августа.