Целью американской атаки объявлен смертник, а погибли дети

Двое взрослых и четверо детей стали жертвами ракетного удара по аэропорту в Кабуле. Сообщает телеканал Ariana News. По словам очевидцев, в результате инцидента были уничтожены два транспортных средства и часть дома.

Удар был нанесен с американского беспилотника, Пентагон подтвердил эту информацию. По данным ведомства, в автомобиле перевозилась взрывчатка. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя талибов (запрещено в РФ) уточняет, что целью удара был террорист-смертник в машине.

Госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу Эй-би-си заявил, что в Кабуле сохраняется высокая вероятность новых атак на аэропорт.

26 августа возле здания кабульского аэропорта, через который западные страны эвакуируют своих граждан, прогремело два взрыва. Их устроили смертники из террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ). Жертвами этой атаки стали более 200 человек, в том числе 13 военнослужащих США.