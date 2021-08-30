Владимир Соловьев: российский сегмент МКС дышит на ладан

Генеральный конструктор РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента Международной космической станции Владимир Соловьев сообщил, что системы российского орбитального комплекса находятся в высокой степени износа, а производители аппаратуры не дают гарантию, что после 2025 года та не начнет выходить из строя.

По его словам, на словах все убеждают, что ничего не откажет, но подписи под документом не ставят, передает РИА Новости. Руководитель полета отметил, что в конце июля текущего года состоялось заседание президиума Научно-технического совета "Роскосмоса", где отмечалось, что станция "дышит на ладан".

Также Владимир Соловьев сообщил, что около 80 процентов систем модуля "Звезда" уже вышло за гарантийный срок эксплуатации. Он подчеркнул, что специалисты уже много лет предупреждают: пора думать о новой орбитальной станции.

В апреле 2021 года вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что состояние конструкций Международной космической станции (МКС) может привести к катастрофе, и рисковать жизнями экипажа нельзя. Ранее в российском сегменте орбитального комплекса были обнаружены трещины, через которые происходит утечка воздуха. Несмотря на то, что они были загерметизированы, утечка продолжается, хотя и уменьшилась. Позднее несквозные трещины были обнаружены в другом модуле российского сегмента, что является весьма серьезным симптомом.

В декабре 2020 года Владимир Соловьев спрогнозировал лавинообразный выход из строя многочисленных элементов российского сегмента МКС после 2025 года, а затраты России на эксплуатацию станции оценил в 10-15 миллиардов рублей. Тогда же он призвал пересмотреть сроки дальнейшего участия России в проекте МКС и сосредоточиться на реализации программы национальной орбитальной станции.