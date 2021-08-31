Как США ушли из Афганистана: новые заявления Байдена

Американские военные покинули Афганистан минувшей ночью. После этого кабульский аэропорт взяли под контроль новые власти страны. Они провозгласили, что им удалось одержать победу над США. Сказали, что теперь их страна стала независимой и пообещали обойтись без мести и агрессии по отношению к другим странам.

Джо Байден выступил со специальной речью, которую посвятил окончанию миссии в Афганистане. Несмотря на то, что вывод войск оттуда многие в самих Соединённых Штатах жёстко раскритиковали, глава государства по-прежнему считает это решение "единственно правильным", а сам по себе уход военных, как он считает, был организован "невероятно успешно".

Байден пояснил, что США выполнили свои задачи в этой стране: нанесли сокрушительный удар по террористической группировке "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Поэтому теперь, по его словам, был правильный момент, чтобы уйти из Афганистана.

Он продолжил тем, что уход из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем. "Решение об Афганистане – не просто про Афганистан​​​. Оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран".

Также президент США признал, что просчитался, думая, что свыше 300 тысяч правительственных солдат продержатся против "Талибана" (движение запрещено в РФ) до завершения вывода войск США.

"Предположение, что афганское правительство сможет выстоять время до завершения вывода войск, оказалось ошибочным".

Тем не менее Соединенные Штаты, по его словам, обладают определенными рычагами воздействия, чтобы заставить новые власти этой страны выполнять свои обязательства в отношении эвакуации афганцев, которые хотят уехать.