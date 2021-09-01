Москва приветствует отказ США от попыток силой "переустроить" другие страны

Москва поприветствовала заявление американского президента Джозефа Байдена о том, что США завершает эру попыток "переустроить" другие страны силовым путем. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая в МГИМО. Министр выразил надежду, что после ухода из Афганистана иностранных военных там все-таки удастся установить мир и безопасность.

"Сейчас, после выхода натовских войск из Афганистана, для нас самое главное – обеспечить безопасность наших союзников, – сказал Лавров. – От этого напрямую зависит безопасность рубежей РФ".

В самом Афганистане аэропорт Кабула впервые после ухода оттуда американских военных принял гражданский рейс. Как сообщил канал "Россия 24", борт из Катара привез с собой зарубежных специалистов, которые будут налаживать работу воздушной гавани.

В Кандагаре представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) провели парад победы над Соединенными Штатами. Колонной под знаменами "Талибана" проехали десятки единиц бронетехники американского производства. На этом фоне спустя почти сутки после того, как последний американский солдат покинул афганскую землю, президент США неожиданно заявил: вывод американских войск стал "необычайным успехом".

"Это был выбор, реальный выбор между уходом или эскалацией. Я не собирался продолжать эту бесконечную войну и я не продолжал бесконечный вывод войск. Решение прекратить воздушную эвакуацию в аэропорту Кабула было принято на основе единодушной рекомендации моих гражданских и военных советников", – сказал Байден.

Впрочем, по данным социологического опроса, большинство американцев считают, что Вашингтон не достиг своей цели в Афганистане. Такое мнение выразили 69 процентов респондентов, опрошенных Pew Research Center. В то же время 52 процента американцев поддержали решение о выводе войск, тогда как 42 процента назвали его ошибкой.

Западные СМИ ранее уже назвали вывод войск "провалом" США. Такое же мнение высказали представители республиканской партии в американском Конгрессе. По их мнению, завершение миссии в Афганистане стало "поражением демократии".

Американцы покинули Афганистан в ночь на 31 августа. О выводе войск Байден объявил еще в мае.