Из лета в глубокую осень: в Центральной России похолодает

Желтый уровень погодной опасности 1 сентября действует в столичном регионе. Штормовые предупреждения распространены и в других регионах средней полосы. В Центральной России похолодает сильно.

Стихия уже успела проявить себе на северо-западе столичного региона. Зеленоград накрыла гроза. Прохожие старались быстрее скрыться от залпового ливня. Одна из молний попала в дом, начался пожар.

Прыгали через лужи с утра по дороге на линейки школьники на огромной территории — от Мурманска и Вологды до Пензы. Удивительно, но уже в первый день осени стали проявляться типичные сезонные особенности.

Участилось и число аварий из-за водителей, не снижающих скорости на мокрой дороге в условиях ограниченной видимости. Впрочем, в некоторых городах дождям были рады, например, в окрестностях Сарова. Дождь помог немного рассеять дым от лесных пожаров, который с утра снова окутал город.

Особенно сильными ливни в последние сутки были в северной половине Русской равнины. В отдельных районах к утру вылилось более трети сентябрьского объема влаги. Календарная осень стартует таким ненастьем лишь раз в четверть века.

Сейчас основные поля фронтальной облачности концентрируются на севере и западе Русской равнины. По данным радиолокационного мониторинга, вершины туч поднимаются до 10-12 километров, так что они несут не только сильные ливни, но и грозы с локальными шквалами до 15-20 метров в секунду.

Причина столь сильного ненастья — столкновение тепла и холода. На юге России 1 сентября еще держится тридцатиградусная жара.

На пик похолодание выйдет к выходным. В результате в воскресенье весь центр и север Русской равнины погрузится в октябрь — днем только до +10. Относительно теплая погода сохранится только в южных широтах, но и здесь такой температурный режим на несколько градусов прохладнее обычного.

Дожди, местами с грозами, продолжатся в столице вплоть до полуночи. Причем их интенсивность ожидается мозаичной — в отдельных районах может выпадать более 5 миллиметров влаги за 3 часа. В среднем к исходу суток на город выльется порядка 10-13 миллиметров — столько обычно собирается в сумме за 5-6 сентябрьских дней.

Со 2 сентября похолодание станет набирать обороты. Хотя в четверг-пятницу еще будет не очень холодно, но уже к воскресенью установится вполне октябрьская погода — после полудня +9.