Первая репетиция осени: в Центральной России похолодает и пойдут дожди

Русская равнина готовится к резкому похолоданию. Петербургская осень, воспетая великими поэтами. С самого начала недели наслаждаться ею вынуждены и простые жители города на Неве. Но если в понедельник температура здесь еще поднялась до плюс 17 градусов, то во вторник было всего плюс 13. Еще суровее конец августа выдался в Мурманской области. В Хибинах, например, накануне даже пошел снег. Впрочем, все это – лишь локальные проявления скорого полномасштабного вторжения осени в Европейскую часть России.

Вот так накануне из космоса выглядел восток Европы. Северные районы нашей страны, как видно, в белой пелене. Это облака холодных фронтов, которые в течение уже довольно продолжительного периода времени утюжат приполярные области. Южнее пробиться им пока не удавалось. Но сломать этот тренд сможет новый фронтальный раздел, который накануне накрыл тучами пол-Европы: от Альп до российских границ. В его зоне тоже шли очень сильные осадки. Интенсивные дожди с локальными потопами отмечались, например, в Польше, тучами накрыло Белоруссию. В Минске во вторник воздух остыл до +18 после понедельничных +22.

А сегодня тучи пробьются и в Россию. Первыми под удар попадут западные регионы: здесь местами может за сутки выпасть более трети месячной нормы осадков. Завтра ливни накроют и центральные области. Например, в Москве дождь пойдет уже этим вечером. На пик осадки выйдут в первую половину дня четверга. По модельным оценкам, их интенсивность может достигать 6-8 мм за 6 часов. А в сумме на столицу выльется до 25 мм влаги, обычно столько набирается за всю третью декаду августа.

Впрочем, ливни – лишь одно из проявлений вторжения фронта. Тучи скроют солнце, и из-за этого резко понизится температура. Сегодня и завтра вся северная половина Русской равнины окажется окрашена в зеленые тона, обозначающие по-осеннему прохладную погоду. Есть, правда, и хорошие новости: похолодание будет недолгим.

Например, в Санкт-Петербурге сегодня только +15...+16, это на 4 с лишним градуса ниже нормы. Но с пятницы в разрывах туч опять появится солнце, и холодная аномалия сократится — после полудня до +18...+20.

В Москве сентябрьскими будут только среда и четверг: +18...+19. Но затем природа сполна компенсирует это кратковременное погружение в осень: с пятницы в мегаполис вернется июль-месяц. Дневная температура повысится до +24...+26.