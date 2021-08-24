Центр России накроют осенний холод и ненастье

В Центральную Россию придет по-настоящему осенний холод. Об этом сообщил ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в отдельных районах Тверской, Новгородской, Ярославской, Смоленской, Ленинградской областей столбики термометра в ночь с 23 на 24 августа опустятся до отметки в 5 градусов тепла. До заморозков дело вряд ли дойдет, но местами возможно похолодание до +1, отметил Евгений Тишковец.

Специалист пояснил, что такие климатические показатели характерны для второй половины сентября. Что касается Москвы, то впервые за последние 82 дня температура воздуха опустится ниже отметки в +10 градусов.

Таким образом, отметил Тишковец на своей странице в Instagram, ближайшие дни станут по-осеннему холодными и ненастными. В то же время предстоящие выходные в Центральной России будут предтечей к молодому бабьему лету.

Ранее синоптик рассказал, что со среды в Москву придут дожди.