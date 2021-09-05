Заморозки и снег: погода в России

Температура в Центральном федеральном округе начнет повышаться со вторника, в Москве в понедельник воздух прогреется только до 10 градусов, написал инста-пост ведущий сотрудник ФОБОС Евгений Тишковец.

В ночь на понедельник в столичном регионе возможны заморозки, до конца воскресенья москвичей и вовсе ждет октябрьская погода: не больше 11 градусов и сильный ветер. Центральная Росси останется в тыловой части североатлантического циклона, куда продолжит поступать новые порции полярного холода. Вероятность осадков сократится. На почве возможны легкие заморозки, но это явление кратковременно.

До нуля температура может опуститься в Новгородской, Псковской, Ярославской, Ленинградской и ряде других областей.

В Мурманской области температура понизится до -1…-4 градусов по Цельсию. В нескольких районах Магаданской области выпал снег, хотя и за лето в регионе он выпадал трижды. В горах на Полярном Урале появится неустойчивый снежный покров.