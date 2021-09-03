43 миллиона российских граждан получат финансовую поддержку

Российские пенсионеры получат президентскую единовременную выплату – 10 000 рублей. Первыми средства будут начислены тем, кто получает пенсию на банковскую карту. А те, кому деньги приносят на дом, получат выплату как прибавку к очередной пенсии.

Всего дополнительную поддержку получат более 43 миллионов россиян.

О необходимости дополнительной выплаты Владимир Путин заявил на встрече с "Единой Россией". Помощь нужна, так как накопления пенсионеров "подъедает" инфляция. 24 августа президент подписал соответствующий указ.