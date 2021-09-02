2 сентября пенсионерам начислят президентскую выплату

Начисление единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей, обещанной президентом РФ пенсионерам, начнется 2 сентября.

Как ранее сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, первыми деньги получат те, кому пенсия начисляется на банковскую карту – это 30,7 миллиона человек.

Если же пенсионер получает пенсию на дому или через "Почту России", то ему дополнительные деньги будут выплачены одновременно с пенсией.

Всего дополнительная финансовая поддержка будет оказана более 43 миллионам российских граждан.

"Выплату получат абсолютно все пенсионеры: работающие и неработающие, те, кто получает пенсию по инвалидности, в том числе дети-инвалиды, а также пенсию по потере кормильца", – перечислил все категории секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

О необходимости дополнительной разовой выплаты президент Владимир Путин сообщил на встрече с представителями партии "Единая Россия". Как пояснил глава государства, инфляций "подъедает" пенсионные накопления людей, потому им необходимо помочь. Соответствующий указ главы государства был подписан 24 августа.