Голикова: выплату 10 тысяч уже получили 30 миллионов пенсионеров

Свыше 30 миллионов российских пенсионеров, которым пенсия приходит на банковские карты, уже получили выплату в размере 10 тысяч рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Те, кто получают через "Почту России", могут рассчитывать на деньги уже с 3 сентября. Подобных пенсионеров в РФ около 12,5 миллионов человек.

Бывших сотрудникам силовых ведомств начнут начислять по 10 тысяч рублей со следующей недели, добавила Голикова.

Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, заявил, что на выплаты пенсионерам выделили 430 миллиардов рублей, пишет агентство ТАСС.

"Всего поддержку от государства получат около 45 миллионов человек, средства перечисляются автоматически по принципу социального казначейства", – отметил председатель правительства.

Мишустин также напомнил, что инициатива доплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей принадлежит Владимиру Путину.