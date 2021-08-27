Выплаты пенсионерам: Минтруд назвал сроки и способы получения денег

В ближайшие дни пенсионеры получат первые выплаты, о которых на этой неделе объявил Владимир Путин. Речь идет о единовременном перечислении 10 тысяч рублей.

Нужно ли будет получателям пенсий заполнять какие-либо заявления? Нет, выплаты должны поступить автоматически, чего-либо предпринимать для этого не придется.

Ждать придется недолго: уже до конца первой сентябрьской недели пенсионерам начнут поступать средства в рамках президентской инициативы по единовременной выплате пенсионерам. Об этом было заявлено на совещании "Единой России".

Самый оперативный способ получить деньги – через банковскую карту, на которую начисляют пенсию. Таких граждан в нашей стране более 30 миллионов. Тем, кто получает пенсию через Почту России, выплаты начнутся чуть позже, с 3 сентября. Это еще более 12,5 миллиона человек. То есть, всего примерно 43 миллиона пенсионеров.

"У нас уже сложилась практика, когда такого рода единовременные выплаты мы производим в один день. На сегодняшний день те граждане, которые имеют банковскую карту и получают пенсию на соответствующую банковскую карту, получат данную выплату уже в конце следующей недели. Такую выплату в конце следующей недели получат 30 миллионов 700 тысяч человек", – пояснил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков.

В регионах выполнение поручения возьмут под контроль и проследят, чтобы выплаты получили все категории пенсионеров. Что-либо предпринимать пенсионерам для этого не придется: необходимые документы уже подготовлены. Для получения денег пенсионерам не нужно предоставлять никаких документов и справок.

"24 августа глава государства подписал соответствующие указы. Выплату получат абсолютно все пенсионеры: работающие и неработающие, те, кто получает пенсию по инвалидности, в том числе дети-инвалиды, а также пенсию по потере кормильца", – перечислил все категории секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

В Минтруда уточнили: предстоящая выплата не будет учитываться в общем доходе семьи и не повлияет на иные меры социальной поддержки. Более того, подчеркивается: ни в коем случае нельзя допустить, чтобы эти средства автоматически ушли на погашение исполнительных требований или банковских кредитов. Многие из тех, кому эти деньги выделены, имеют инвалидность.

"Хочу обратить особое внимание, что в числе получателей этой выплаты еще и люди с инвалидностью, это 11,1 миллиона человек. И в том числе это все семьи, которые воспитывают детей-инвалидов. Детей-инвалидов у нас еще, соответственно, 721 тысяч", – добавила замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина.

Помимо 10 тысяч рублей пенсионерам, разовые выплаты в 15 тысяч рублей президент поручил выделить сотрудникам правоохранительных органов и военным. И еще глава государства предложил распространить выплату на курсантов военных училищ.

На все эти цели, подсчитали в Минфине, потребуется примерно 500 миллиардов рублей. Такую цифру в интервью телеканалу "Россия 24" назвал министр финансов Антон Силуанов. Средства, уточнил он, возьмут из текущих доходов казны. Дополнительные поступления глава Минфина оценил в районе полутора триллионов рублей.

В Центробанке, в свою очередь, заверили: расходы на единовременные выплаты уже учтены в июльском прогнозе. И на монетарную политику они не повлияют. При этом, регулятор не исключил временного несущественного роста цен по некоторым товарам. И то – это будет зависеть от того, как быстро люди используют данные выплаты на потребительские расходы.

Кстати, объявляя о предстоящих выплатах, Владимир Путин, в том числе, напомнил о том, что инфляция вышла за целевые показатели. В ЦБ заявили, что будут стремиться вернуть ее к уровню вблизи четырех процентов.

В общем, уже на следующей неделе первые единовременные выплаты пенсионерам будут перечислены на карты "МИР".