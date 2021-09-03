Роспотребнадзор: рост заболеваемости отмечен в 8 регионах

Снижение заболеваемости коронавирусом отмечено в 47 российских регионах. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 24". Также, по словам Поповой, заболеваемость выросла в восьми регионах, в 30 регионах не отмечается ни роста, ни спада заболеваемости.

Как отметила Попова, снижение данного показателя особенно заметно в регионах, где более 60 процентов населения вакцинировано.

"Если еще меньше 30 процентов – такие субъекты тоже есть, их несколько – там ситуация совсем не хороша", – заявила Попова.

В связи с началом учебного года глава Роспотребнадзора отметила, что в школах сохраняются некоторые противовирусные меры, которые был разработаны еще в прошлом году. В Москве, хотя учителям и разрешили не носить маски, в школах все еще действует так называемый утренний фильтр – на входе всем измеряют температуру.

"Будет, конечно, проветривание, каждый класс будет заниматься в своем кабинете, будет "лестничное расписание", чтобы дети из разных классов меньше контактировали друг с другом, и будет специальное расписание для посещения столовой", – отметила Попова.

Она также обратилась к родителям, чтобы они не пускали в школу детей с недомоганием.

"Так не нужно было делать всегда, но сегодня на это нужно обратить специальное, особенное внимание", – указала она.

Попова подчеркнула, что противовирусные меры работают: в прошлом году они позволили проводить обучение в школах очно. И при неукоснительном соблюдении этих мер они сохраняют здоровье детей, предотвращая заражение как COVID-19, так и гриппом и ОРВИ.

Ранее Попова предупредила о четвертой волне коронавируса в сочетании с гриппом. Она призвала граждан прививаться от обеих инфекций, при этом между прививками должен пройти месяц.