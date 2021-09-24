Глава Роспотребнадзора: никаких оснований для локдауна в России сейчас нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 1" заявила, что Россия не входила в локдаун с апреля 2020 года. Она отметила, что сейчас происходит сезонный подъем заболеваемости коронавирусом, гриппом, другими сезонными заболеваниями. Но Россия проходит его аккуратно, с минимальными потерями, подчеркнула Попова.

Рост заболеваемости по COVID-19 отмечается в 34 российских регионах, прежде всего в крупных городах. Еще в 61 субъекте Федерации наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Здесь сказывается сразу несколько составляющих роста: концентрация людей в коллективах, на работе, в школах, понижение температуры и сезонность острых респираторных вирусных инфекций.

"Мы готовимся к тому, чтобы нивелировать все риски, но однако они есть, и они нарастают", – отметила Анна Попова.

На фоне сезонных инфекций в России растет заболеваемость: число новых случаев коронавируса за сутки превысило 21 тысячу – 21 379 случаев. В Москве – 2893 новых заболеваний, в Петербурге – 1874, в Подмосковье – 1 тысяча 8 заражений.

Глава Роспотребнадзора отметила, что в разных регионах ситуация разная, каждый имеет набор инструментов для того, чтобы влиять на эпидситуацию.

"У нас сегодня действует запрет на проведение массовых мероприятий, которые зависят от интенсивности эпидпроцесса, ни от чего другого. И это сохраняет многие жизни, – подчеркнула Попова в интервью. – Где-то акцент на взрослых, где-то акцент на детей, где-то акцент на пожилых людей в зависимости именно от эпидситуации. Он позволяет балансировать, выравнивать ситуацию, не вводя жесточайших ограничений, проходить острые пики. Но хочу отметить, что главным способом защиты у нас является вакцинация для всех инфекций, воздушно-капельный путем в первую очередь передающихся, для коронавируса – тоже. Это главная защита".

Полностью привитых в России более 40 миллионов. Но этого, по мнению Анны Поповой недостаточно, при 115 миллионах взрослого населения в России это не 80% и даже не 60%. Понимание важности вакцинации есть, отметила Попова. При этом главный санитарный врач России подчеркнула, что, исходя из текущей ситуации, необходимости в локдауне по России пока нет. Но и гарантий того, что распространение коронавирусной инфекции удалось предотвратить, пока тоже нет.

"У нас большое количество (непривитых) людей, которые при встрече с вирусом будут болеть. Это неизбежно, что сегодня и происходит", – добавила чиновница.

При большом количестве контактов, риск заболевания респираторными заболеваниями повышается. Анна Попова напомнила, что для сохранения собственного здоровья важно соблюдение противоэпидемических правил.

"Для всех респираторных инфекций они одинаковы, – напоминает Анна Попова. – Нужно закрывать органы дыхания, нужно мыть руки и максимально избегать тех мест, где людей очень много, м тех мест, где вы вовремя не поменяете маску, где у вас есть риски нарушения этих правил".