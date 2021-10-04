Попова: приостановлены все массовые мероприятия

В России по-прежнему ограничено проведение массовых мероприятий из-за эпидемиологической ситуации. Об этом напомнила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, дополнительных ограничений не вводилось: проводить или не проводить такие мероприятия решают власти регионов. Но для этого уровень заболеваемости должен снизиться до определенных показателей.

Попова указала, что массовые мероприятия "остановлены по всей стране" и проводятся только "в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденций эпидпроцесса".

В данный момент в России нет субъектов, где можно было бы собираться числом более трех тысяч человек. В двух субъектах можно собираться при условии, что число участников составит от одной до трех тысяч человек.

При этом, как отметила главный санитарный врач, ограничения не распространяются на события в формате COVID-free.

"Это отдельные случаи, они идут по отдельным правилам, которые неукоснительно соблюдаются", – сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Попова отметила также, что во всех регионах страны сохраняется обязательный масочный режим. При этом во многих регионах осуществляется недостаточный контроль за соблюдением этого требования.

"Например, в Брянской области, где рост составляет сегодня 22 процента (а в РФ он достаточно ниже – 14 процентов), в Севастополе, где рост составляет 34 процента, в Орловской области, где рост составляет 27 процентов, количество контрольных мероприятий и вынужденных наказаний за нарушение минимальное – менее десяти за весь сентябрь", – рассказала Попова.

По ее данным, рост уровня заболеваемости ковидом сейчас отмечается в 67 регионах страны.

"Мы растем достаточно быстро, – указала глава Роспотребнадзора. – В росте находятся 67 субъектов РФ – практически все. 13 субъектов – без значимой динамики, в пяти субъектах продолжается снижение".

По мнению Поповой, в стране также нужно усилить контроль за соблюдением гражданами самоизоляции.

"Очень важно организовать систему наблюдения за выполнением требований к самоизоляции. То есть человек, который находится на самоизоляции, не может контактировать ни с кем, кроме тех, с кем он проживает, – уточнила главный санитарный врач. – Он не может распространять инфекцию, потому что в этом случае он попадает под ответственность как административную, так и уголовную".

По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, число новых случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки составило почти 25,8 тысячи человек по всей стране. Это максимум заболевших со 2 января. Скончались за сутки 883 пациента.