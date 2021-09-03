До 30 одинаковых интервью: откровения Шуфутинского про "3 сентября"

Каждое 3 сентября Михаилу Шуфутинскому приходится раздавать по 30 интервью за день на одну и ту же тему. "Этот день поэтому знаковый", – отметил исполнитель шлягера "Третье сентября".

Впервые песню ныне Заслуженный артист России исполнил почти 30 лет назад – в 1993 году, когда ему было 45 лет. Песня вошла в альбом "Гуляй, душа". А в начале 2000-х годов в интернете появилось фото похожего на Шуфутинского рэпера Рика Росса с цитатой из песни: "И снова третье сентября". Это положило начало серии мемов на эту композицию, напоминает РИА Новости.

В 2020 году в Санкт-Петербурге накануне сентябрьской даты начался сбор подписей под петицией о запрете песни Шуфутинского. Предложение о запрете хита сам исполнитель назвал "очередной глупостью": ведь песню запретить нельзя. А отказываться от песни только потому, что она вдохновляет других на создание мемасиков певец не согласен.

При этом Михаил Шуфутинский добавил, что в кругу семьи и среди друзей он обычно не поет, потому что пение – это его профессия.

3 сентября 2021 года, благодаря своей песне, Шуфутинский стал героем комикса о путешествии во Вселенной и рассказал о секрете успеха песни "Третье сентября". Секрет успеха песни, которую он исполняет на каждом концерте – это счастливое совпадение: текст Игоря Николаева, музыка Игоря Крутого и исполнение Михаила Шуфутинского.

"Люди умеют чувствовать и понимать друг друга, поэтому эта песня о том, что наверняка происходило в жизни каждого человека, потому что у каждого из нас бывали расставания, встречи, разочарования, любовь. Поэтому песня всем нужна и важна", – уверен певец.

Дата в песне ничего не значит, просто она удачно легла на музыку, признался ранее автор слов Игорь Николаев.