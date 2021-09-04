Оперативники, нашедшие убийцу девочки, получили наградные пистолеты

На этой неделе министр внутренних дел Владимир Колокольцев наградил оперативников, которые принимали участие в поисках убийцы восьмилетней Насти Муравьевой в Тюмени. Медали Ивана Путилина вручили опытным сотрудникам Главного управления уголовного розыска МВД России и их коллегам из регионального управления ведомства.

Двое полицейских получили из рук министра наградное оружие – пистолеты Макарова. Владимир Колокольцев отметил, что для оперативников было делом чести задержать убийцу тюменской школьницы.

"Все вы профессионалы высокого уровня, делом доказавшие свою компетентность и состоятельность. Именно такие грамотно спланированные и четко проведенные операции способствуют воплощению на практике принципа неотвратимости наказания, укрепляют веру общества в справедливость и торжество закона, являются наглядным примером для молодых оперативников", – сказал министр.

История Насти Муравьевой вызвала большой резонанс. Девочка пропала средь бела дня в нескольких метрах от дома. Через полтора месяца нашли тело ребенка, а вскоре задержали ее вероятного убийцу. Расследование громкого дела – на особом контроле в Министерстве внутренних дел и в Следственном комитете России.