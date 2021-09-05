Команда ПКР на третьем месте по общему числу медалей

Паралимпийские игры в Токио близятся к завершению. К настоящему моменту команда Паралимпийского комитета России (ПКР) заняла третье место по общему числу завоеванных медалей – 118, уступив лишь КНР и Великобритании.

Российские паралимпийцы завоевали в столице Японии 118 медалей – 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых, что стало лучшим результатом за все время участия наших спортсменов в Паралимпиадах. Прежний рекорд – 108 медалей – был установлен в Лондоне в 2012 году.

Больше всего медалей российские паралимпийцы завоевали в плавании – 49 (17 золотых, 14 серебряных и 18 бронзовых), легкой атлетике – 38 (12-13-13) и фехтовании – 7 (2-2-3). В медальных зачетах

по всем этим дисциплинам россияне заняли вторые места, уступив команде Китая, напоминает ТАСС.

На Паралимпийских играх остались не разыгранными четыре комплекта наград – один в баскетболе и три в бадминтоне, но российские паралимпийцы не принимают участия в этих соревнованиях участия и, соответственно, уже не смогут улучшить свои показатели.

В общем медальном зачете, в котором учитывается результат по золотым медалям, наши спортсмены заняли четвертое место. На первом месте с большим отрывом сборная Китая – 95-60-51, на втором британцы – 41-38-44, на третьем – команда США – 36-36-31. медалей.