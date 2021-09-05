Российские паралимпийцы заняли четвертое место в медальном зачете

Российская команда заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпийских игр в Токио. Выше расположились сборные Китая, Великобритании и США.

На Паралимпийских играх остались не разыгранными четыре комплекта наград – в баскетболе и три в бадминтоне. Наши спортсмены в этих соревнованиях участия не принимают, поэтому уже не смогут улучшить свои показатели. Российские паралимпийцы завоевали в столице Японии – 118 медалей – 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых. Это лучший результат за все время участия наших спортсменов в Паралимпиадах. Прежний рекорд – 108 медалей был установлен в 2012 году в Лондоне.

В общем медальном зачете наши спортсмены заняли четвертое место. На первом с большим отрывом сборная Китая – 95-60-51, на втором британцы – 41-38-44, на третьем команда США -36-36-31. Американцы опередили российскую команду за счет большего количества серебряных медалей.