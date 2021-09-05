Александр Мясников назвал самый полезный овощ

В рубрике "Тайны еды" программы "Доктор Мясников" на канале "Россия 1" ее автор рассказал, чем полезна еда зеленого цвета, почему такие фрукты и овощи надо есть обязательно и как их полюбить.

Признавшись, что сам он – мясоед и вообще большой любитель еды вредной, "макарошек и пельмешек", Мясников отметил, что эпизодическое употребление мучного и жирного организму не навредит. Но только в том случае, если базу рациона составляют овощи, фрукты (их надо в день съедать по полкило) и зелень.

Полезны все растительные продукты – красные содержат то, чего нет в желтых, желтые – то, чего нет в фиолетовых и так далее. Но зеленые овощи в этом смысле стоят, по словам врача, особняком: в них рекордное количество антиоксидантов, а также фолиевой кислоты, которая особенно нужна беременным женщинам.

А среди всех своих зеленых собратьев особняком стоит брокколи. Ее доктор Мясников назвал царем здорового питания. При этом врач отметил, что есть эту капусту лучше всего сырой, потому что при нагревании разрушается главное ее полезное вещество – сульфорафан, которое обладает выраженным противоонкологическим действием.

Кроме того, брокколи снижает риск инсультов и инфарктов, помогает снижению веса и является прекрасным продуктом для борьбы с сахарным диабетом.

Доктор отметил, что многие, как и он сам, не любят зелень и овощи, и что приучить к ним взрослого человека довольно трудно. Однако вкус, по словам Александра Леонидовича, можно воспитывать, и делать это надо с детства. Он призвал формировать привычку употреблять в пищу полезные продукты у малышей в игровой форме: они должны каждый день собирать себе радугу из разноцветных овощей и фруктов, тогда и листья салата, заправленные лимонным соком, и та же брокколи станут для них не только необходимой, но и вкусной едой.