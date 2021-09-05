Лидер мятежников объявил об отмене конституции и закрытии Гвинеи

Лидер мятежников в Гвинее, командующий силами спецназначения полковник Мамади Думбуя, служивший ранее во французском Иностранном легионе, заявил о роспуске правительства страны, отмене действующей конституции и закрытии воздушных и сухопутных границ государства.

"Мы решили распустить правительство", – заявил Думбуя в видеообращении, выдержку из которого приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что мятежники задержали президента Гвинеи 83-летнего Альфу Конде. Сотрудники спецназа также взяли под стражу ряд высокопоставленных должностных лиц. Президентский дворец захвачен повстанцами.

Военный переворот в Гвинее произошел в воскресенье, 5 сентября. Военные подняли бунт спустя неделю после решения национального парламента увеличить расходы на политиков, включая главу государства и представителей законодательной власти, и при этом урезать бюджет, выделяемый на армию и полицию.