Мятеж военных: полковник стал президентом

В Гвинее приведен к присяге в качестве президента переходного периода полковник Мамади Думбуя, пришедший к власти в результате мятежа военных в начале сентября. Церемония проходила во дворце имени Мухаммеда V в столице Гвинеи – городе Конакри. Произнося присягу, Думбуя обязался "сохранять приверженность суверенитету страны, уважать и способствовать соблюдению положений хартии переходного периода".

О введении этой хартии мятежники, задержавшие президента Гвинеи 5 сентября, объявили ранее. В тексте хартии названы органы переходного периода – Национальный комитет по сплочению и развитию, президент которого является также и президентом переходного периода, переходное правительство и Национальный переходный совет, состоящий из 81 члена.

Ни члены правительства, ни члены переходного совета не смогут выдвигать свои кандидатуры на выборах, которыми должен завершиться переходный период. Продолжительность переходного периода в Гвинее должна быть определена на основе взаимного соглашения политических сил, представителей гражданского общества и Национального комитета по сплочению и развитию, передает РИА Новости.

После публикации в Официальном бюллетене республики новой Конституции, принятой по результатам референдума, нынешняя хартия переходного периода станет недействительной.

В начале сентября сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ, а также сообщил, что гвинейский президент Альфа Конде задержан военными и находится под их контролем в безопасном месте.

<!--cke_bookmark_329S--><!--cke_bookmark_329E-->

В столице Ганы – Аккре – 16 сентября прошел чрезвычайный саммит Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). На нем было принято решение потребовать у Гвинеи проведения выборов в течение полугода.