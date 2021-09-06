В захваченной мятежниками Гвинее есть россияне

В Гвинее, где произошел переворот, работают более десяти российских технических специалистов. Их судьба неизвестна. Тревожных сообщений от россиян не поступало.

Известно, что в числе россиян есть жители Крыма и Севастополя. Об этом рассказал депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик. Он добавил. Что намерен обратиться в МИД России и предпринять усилия для того, чтобы "вытащить" соотечественников, которые могут стать заложниками нестабильной, опасной ситуации. Гвинея – под контролем мятежников, их поведение прогнозировать невозможно. "Мы должны обезопасить своих граждан от любых потенциальных угроз", – подчеркнул Белик.

Власть в Гвинее была захвачена мятежниками 5 сентября. В российском посольстве сообщают, что дипломаты не пострадали.