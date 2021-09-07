У Быкова есть 10 дней, чтобы оспорить приговор

В Красноярске суд подвел итог громкого дела против известного предпринимателя и политика Анатолия Быкова. Следующие 13 лет он проведет в колонии общего режима. Такой приговор осужденному вынесен за организацию двойного убийства в середине 1990-х годов.

27 лет минуло с тех пор, как произошло громкое двойное убийство, в организации которого сейчас обвиняют Анатолия Быкова. Накануне прокурор затребовал 14 лет и 11 месяцев тюрьмы в наказание. 7 сентября в суде должны огласить приговор.

Тогда, в середине 1990-х, сначала на воздух взлетел автомобиль бизнесмена. По версии следствия, виновным Быков посчитал своего соратника Александра Наумова и его приятеля Кирилла Войтенко. Причиной конфликта могло стать распределение доходов. Расквитаться с предполагаемыми обидчиками Быков поручил своему знакомому Владимиру Татаренкову.

"Он сказал, что мне надо сделать. Сделаешь? Конечно. Что сделать? Надо убить их. Нет человека – нет проблем", – рассказал Татаренков.

24 июля 1994 года Наумова и Войтенко расстреляли из автомата и пистолета Сергей Бакуров и Владимир Чучков, которых подыскал для преступления Татаренков. Татаренков отсидел 13 лет, Бакуров отбывает пожизненное, Чучков до сих пор в розыске. Теперь на скамье подсудимых и сам Быков.

"Сегодня суд вынес приговор и определил: признать Быкова виновным в организации двойного убийства и назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", – сообщила старший помощник прокурора Красноярского края Олеся Климова.

Сторона обвинения удовлетворена сроком наказания, который назначил суд.

Помимо этого уголовного дела, в отношении авторитетного бизнесмена расследуются еще три: подстрекательство к покушению на убийство в 2005 году, организация преступного сообщества и уклонение от уплаты налогов на сумму в 60 миллионов рублей. Что касается организации двойного убийства, то защита считает, что Быков не виновен, и намерена оспорить приговор.

Сейчас по закону у защиты есть десять дней чтобы оспорить приговор.