Песков отреагировал на предложение Кудрина

Пресс-секретарь президента России прокомментировал заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о сокращении госсектора экономики. Кудрин отметил, что приватизация даст предприятиям эффективных собственников, а это положительно скажется на экономике в целом.

По словам Дмитрия Пескова, приватизация важна, но не должна быть абсолютной самоцелью.

"И кроме того, мы с вами также помним, что на протяжении нашей последней новой истории мы неоднократно сталкивались с тем, что в результате приватизации на грани исчезновения были целые отрасли промышленности, которые потом с огромным трудом приходилось опять консолидировать в руках государства и путем огромных инвестиций возрождать практически с нуля эти отрасли", – цитирует Пескова РИА Новости.

Он отметил, что никаких решений на счет приватизации не принималось.

"Пока, как вы знаете, никаких решений на этот счет не принималось, но существуют разные точки зрения", – сказал Песков.

По словам Пескова, в абсолютном выражении состояние рынков оставляет желать лучшего. Рынок хоть и перешел в процесс восстановления, но рост пока минимальный.