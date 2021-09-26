Песков: вопрос о наказании за призывы к санкциям против России остается открытым

Инициатива приравнять призывы к вводу санкций против россиян к незаконной деятельности действительно звучала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Владимиру Соловьеву.

Впрочем, дальше разговоров дело не пошло. Однако сейчас собирается новая Дума. Песков предложил посмотреть, какие настроения будут царить среди парламентариев.

Пресс-секретарь напомнил, что ряд граждан, в том числе и заключенных, призывал ввести санкции против отечественных чиновников и бизнесменов.

"Причем глав огромных компаний, которые создают десятки тысяч рабочих мест, которые платят огромные налоги, которые тратят миллиарды рублей на благотворительность и так далее", – добавил Песков.

Вопрос будет оставаться открытым до тех пор, пока не сформируется конкретная позиция, считает пресс-секретарь.