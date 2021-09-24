Песков: новые санкции США могут перечеркнуть дух саммита в Женеве

Если США введут новые санкции против России, они могут перечеркнуть дух саммита в Женеве. Кроме того, подавят надежды на восстановление диалога. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что палата представителей Конгресса приняла законопроект, подразумевающий новые антироссийские санкции. Речь идет о давлении на "Северный поток-2", а также о персональных ограничениях против чиновников.

Дмитрий Песков считает, что строить какие-то прогнозы — не наше дело. Кроме того, обратил внимание пресс-секретарь, американскому законопроекту нужно пройти еще несколько операций, сообщает РИА Новости.

Прежде чем документ станет законом, его должны рассмотреть в сенате. После он поступит на подписание президенту США.