Песков прокомментировал "упражнения" американских конгрессменов

"Внутрипарламентскими упражнениями" назвал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обсуждение в Конгрессе США новых санкций против России. Конгрессменами одобрен законопроект о рекомендациях введения санкции против премьер-министра РФ Михаил Мишустина, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, мэра Москвы Сергея Собянина и других российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека​​​. Всего в списке 35 персон.

Это такие внутрипарламентские упражнения, считает Песков. По его мнению, такие обсуждения устраиваются для того, чтобы они "как-то были формализованы и тем более активированы". Поэтому пока рано комментировать такие проекты, считает Песков.