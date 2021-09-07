Самописец вертолета из Курильского озера передали МАК

Следователи осмотрели извлеченный со дна Курильского озера вертолет Ми-8, зафиксировали его повреждения, показания приборов и навигационного оборудования.

С борта изъяли ряд предметов и личных вещей. В их числе – бортовой самописец с записями внутрикабинных переговоров членов экипажа. Его передали представителю Межгосударственного авиационного комитета для расшифровки.

По личным вещам и образцам топлива с расходного бака вертолета назначены судебные химические экспертизы.

Авиакатастрофа произошла 12 августа 2021 года около 10 часов по местному времени. Вертолет направлялся из села Николаевка Елизовского района к озеру Курильское Камчатского края и упал в воду. Семь пассажиров и командир погибли, шесть пассажиров, второй пилот и бортмеханик были спасены сотрудниками Кроноцкого заповедника.