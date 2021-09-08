ЦРУ приложило руку к операции против россиян в Минске

Центральное разведывательное управление США оказывало помощь в подготовке украинскими властями операции, которая привела к задержанию 33 россиян на территории Белоруссии в прошлом году. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в украинской разведке. По сведениям журналистов, США помогали украинцам деньгами, технической поддержкой и консультациями.

Эту информацию подтвердил представитель ФСБ России. По его словам, это было спланированное похищение. Он также уточнил, что имела место совместная операция главного разведывательного управления Минобороны Украины и СБУ. При этом в ФСБ отмечают, что информация не является эксклюзивной. Еще год назад журналист "Комсомольской правды" Александр Коц в своем расследовании представил документальные материалы, которые подтверждают эту версию.

Группу россиян задержали в Минске в конце июля 2020 года. В Белоруссии против них было возбуждено уголовное дело. Представители Москвы назвали это дело "провокацией со стороны третьих государств", поскольку россиян заманили под предлогом легальной работы (из Минска группа должна была вылететь в Стамбул).

В итоге 14 августа прошлого года 32 из 33 задержанных вернулись домой, в Россию. Еще один участник группы остался в Белоруссии, поскольку имел белорусский паспорт.