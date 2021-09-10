Украденные "головы профессора Доуэля": скандал с вечной жизнью

Вырезав автогеном часть стены средь бела дня, три металлических сосуда некие лица пытаются погрузить на грузовики. Видно, как из сосудов вырывается густой белый туман – это азот, в котором находятся тела умерших. В емкостях находятся по меньшей мере 30 замороженных тел. Погрузка на грузовики проходит вместе с ними.

Руководит погрузкой Валерия Удалова – директор компании "Криорус". Как позже она попыталась объяснить полицейским, собиралась перевезти "пациентов" в хранилище другой своей фирмы. Для этого слила почти весь азот из бочек, оставив тела умерших без среды для сохранения. Один из учредителей компании, а по совместительству бывший муж Удаловой, утверждает: она хотела похитить тела пациентов и оборудование компании.

"Женщина, которая де-юре является директором, которую собственники решили два года назад уволить, попыталась удержаться и не отдать контроль – сохранить подписи, доступ к банковским счетам, игнорируя решение соучредителей. Эта женщина решила попытаться вывезти оборудование для криосохранения пациентов с самими пациентами, просто проникнув на участок с сообщниками", – заявляет Данила Медведев, соучредитель "Криорус".

Налицо война интересов. А по сути сооснователи российской криофирмы делят замороженные тела и оборудование. Между тем крайними оказываются пациенты, которых размораживают, снова замораживают, перевозят. Российская крионическая компания предоставляет крайне любопытные услуги: она замораживает тела своих "пациентов" ради гипотетического воскрешения последних, когда технологии будущего смогут это осуществить.

Заморозить можно человека целиком (цена от 36 000 долларов), но можно и дешевле – только мозг или же голову целиком, цена за такую услугу – от 15 000 долларов. Тела и части тел должны находиться до момента воскрешения в азотной среде и не подвергаться разморозке. Удалова утверждает: при транспортировке пациентов ни одно тело не пострадало. А вот реальная опасность пациентам, по ее словам, грозит, если они продолжат находиться на прежнем месте.

"Перевозка в дюарах в горизонтальном положении подразумевает, что в это время там находится немного азота – достаточно, чтобы хранить два-три дня. Сейчас я прошу всех сторонников крионики действительно оказать давление на этих мошенников, этих негодяев, которые подвергают жизнь… будущую жизнь наших пациентов огромному риску", – заявляет Удалова.

Клиенты компании из числа живых (не удивляйтесь, такое тоже бывает) говорят, что этот случай кидает тень на всю российскую крионику и что будущие пациенты теперь сто раз подумают, прежде чем доверить свое тело после смерти на сохранение до лучших времен.

"Мне эта история интересна, потому что я сам интересуюсь крионикой и стараюсь в ней активно участвовать, поскольку мне это нужно все самому. Понятно, что будет имущественный и репутационный ущерб и для фирмы и для крионики в целом. Вопрос: что будет с этим дальше?" – говорит Дмитрий Квасников, соучредитель "Открытой крионики".

Как говорят эксперты, вся эта дикая история вполне уже тянет на серьезную поверку со стороны органов правопорядка. Во всяком случае, по статье "Надругательство над телами умерших" правоохранительные органы должны дать правовую оценку произошедшего. Будем наблюдать за развитием истории.