"Английский" детектив: как пытались отнять квартиру у известного продюсера

На этой неделе петербургские полицейские, наконец, поставили точку в загадочной детективной истории с британским акцентом. Они задержали предполагаемых мошенников, которые обманули кинопродюсера из культурной столицы Евгению Аронову. Как брали вероятных аферистов?

Об этой лихой криминальной драме "Вести. Дежурная часть" уже рассказывали в своих итоговых выпусках. Кинопродюсера Евгению Аронову пытался лишить квартиры миллиардер из Лондона – создатель популярных сайтов знакомств Андрей Андреев.

Когда-то скромная "двушка" Ароновой на окраине Санкт-Петербурга принадлежала ему. И вот внезапно оказалось, что человек с именем и фамилией британского миллиардера умер 9 лет назад. И теперь якобы квартира принадлежит не законному приобретателю Ароновой, а некоей вдове бизнесмена Андреева.

Петербургские полицейские возбудили уголовное дело и распутали этот таинственный клубок. Оказалось, что миллиардер здесь ни при чем, а загадочный английский детектив – это лишь дешевый криминальный спектакль, который разыграли житель города на Неве Алексей Липский и уроженка Абхазии Аиса Гурцкая. Ранее оба судимы за мошенничество.

При обысках в их квартирах оперативники нашли сотни документов о сделках с недвижимостью. Возможно, аферисты причастны и к другим таинственным квартирным историям.