На Сахалине устраняют последствия циклона

На Сахалине из-за мощных ливней сошли сразу 20 селевых потоков. Причем произошло это на территории одного района – Макаровского. На него пришелся основной удар стихии.

Разрушение плотины удалось предотвратить, но селевые сходы нарушили водоснабжение – жители сразу нескольких округов остались без воды. Пока идет восстановление, ее будут подвозить.

Коммунальщики работали всю минувшую ночь, сообщает телеканал "Россия 24". Устранять последствия им придется и весь день, возможно, не один. Сейчас расчищают улицы, откачивают воду.

Завтра в Макарове отменили занятия в школах, в детских садах будут работать только дежурные группы. Из-за непогоды закрыта и паромная переправа, которая связывает остров с материком.