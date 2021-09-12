Украинские дроны атаковали нефтебазу в Донецке

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Кировском районе Донецка. Они устроили взрыв, в результате которого сгорели 1,3 тысячи тонн топлива. Информации о пострадавших нет.

Дроны-разведчики были замечены над нефтехранилищем за несколько часов до инцидента – утром 11 сентября. Об этом сообщил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. После обнаружения БПЛА персонал нефтебазы был эвакуирован. Затем, после полудня, появился еще один украинский беспилотник, который сбросил на резервуар с топливом взрывное устройство.

Взрывная волна уничтожила два дрона. По их обломкам было установлено, что они принадлежат украинской стороне.