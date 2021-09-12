Киселев сообщил о своем состоянии

Автор и ведущий программы "Вести недели", генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о своем состоянии. Журналист был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, сейчас, по его словам, чувствует себя хорошо.

Киселев подчеркнул, что его болезнь идет "по щадящему пути", благодаря прививке и ревакцинации, хотя поражение легких – обширное. "Если бы у меня не было вакцины, то я лежал бы сейчас в реанимации, на животе, хрипел, перспективы были бы неизвестны, туманны", – пояснил он.

В ковидном госпитале пятьдесят второй больницы Дмитрий Киселев находится уже неделю. Температура пришла в норму, дышать стало легче.

Телеведущий рассказал, что видел, как болеют невакцинированные. "Мои ровесники или даже моложе. 60 дней в коме в реанимации, на ИВЛ", – поделился он.

Болезнь, по его словам, разрушает тех, кто легкомысленно отнесся к вакцинации. "Атрофия мышечной системы, атрофия пищеварительного тракта, и все это из-за того, что они решили легкомысленно отнестись к прививке, – рассказал Киселев. – Люди умирают просто, то есть, это не шутки".

В свою очередь главный врач ГКБ 52 Марьяна Лысенко напомнила, что вакцинация защищает человека от агрессивного течения болезни и от смерти. При этом, по ее данным, среди тех, кто поступает в больницу с коронавирусом, только 7 процентов вакцинированных, и среди них нет тех, кто нуждается в ИВЛ, им не грозит смерть или тяжелые последствия, которые вызывает COVID-19.