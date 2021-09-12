Американский дипломат пригрозил России

России грозят серьезные последствия, если она будет использовать газ как оружие, заявил американский дипломат Курт Волкер.

"Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине", – цитирует Волкера издание "Главред Украина".

По словам Волкера, США и Германия предпримут меры против "Северного потока 2", если Россия будет использовать его в качестве оружия. Дипломат отметил, что США пытаются противостоять реализации проекта, но пока эта борьба ограничивается словами. А соглашение между Вашингтоном и Берлином, позволяющее достроить газопровод без дополнительных санкций, объясняется финансовыми выгодами.

Строительство газопровода "Северный поток 2" завершено. Объемы поставок в 2021 году могут составить 5,6 миллиарда кубометров, в будущем – ежегодно до 55 миллиардов кубометров.

"Газпром" довел проект до конца собственными силами, поскольку из-за санкций США швейцарские подрядчики остановили работы.