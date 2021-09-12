"Счетоводы!" Путин высказался о скандале на Олимпиаде

Президент РФ Владимир Путин предложил обнародовать протоколы выступлений россиянок во время соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх. Глава государства удивлен длительному вычислению оценок для российских "художниц".

"Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки. Шесть минут считали, – заявил Путин на встрече с олимпийцами, кадры с которой были показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1". – Обычно счет идет полторы – две минуты, пум-пум, протоколы собрали. А тут шесть минут высчитывали. Счетоводы! Дали хотя бы результаты, протоколы-то! Не дают! Ну ничего, мы крепче будем!"

Напомним, что российские "художницы" остались без золота Игр впервые с 1996 года. Дина Аверина стала серебряной медалисткой, ее сестра-близнец Арина – четвертой. Золото завоевала израильтянка Линой Ашрам. Ирина Винер-Усманова считает такое судейство позором.

А накануне в субботу президент России наградил медалистов и чемпионов Олимпиады-2021 государственными наградами, а позже им были вручены ключи от новых автомобилей.