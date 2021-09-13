Илон Маск показал своего песика

Илон Маск завел собаку. Этой новостью основатель компании SpaceX поделился в своем Twitter, опубликовав первую фотографию песика.

"Флоки только что приехал", – написал Илон Маск.

Питомцу Маск дал кличку Флоки, порода собаки – сибу-ину.

После сообщения Маска, стоимость криптовалюты Dogecoin выросла на 1,5%, однако рост оказался непродолжительным, и теперь курс криптовалюты на сутки упал на 5%. Еще две мем-криптовалюты Floki Inu и Shiba Floki подскочили на фоне сообщении Маска на 139% и 1300% соответственно, но вскоре рухнули на 70%.

Dogecoin была создана ради шутки в 2013 году, но стала популярной в 2021 году благодаря Маску, который часто упоминает Dogecoin в своем Twitter и купил ее для младшего сына.

Ранее аэрокосмическая компания SpaceX, основанная Илоном Маском, объявила о запуске 15 сентября пассажирского корабля Crew Dragon с командой из четверых астронавтов с пусковой площадки 39A Космического центра им. Кеннеди во Флориде.