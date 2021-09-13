Российская база на Красном море: соглашение хотят изменить

Судан рассчитывает на подписание окончательного варианта соглашения с Россией о военной базе в порту на Красном море в ближайшее время, после внесения небольших изменений, сообщил временный поверенный в делах Судана в РФ Онур Ахмад Онур.

Он пояснил, что все возможные изменения обсуждаются на уровне российско-суданской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

В то же время дипломат опроверг сообщения о том, что Судан в обмен на соглашение о российской базе просит Москву об экономической помощи.

"Это неправда. Эти новости – неправда. Это безосновательные новости. Суданская сторона не запрашивает каких-либо платежей в связи с соглашением о военной базе", – цитирует слова Онура РИА Новости.

Он напомнил, что решение о создании базы принималось на уровне министров обороны двух стран. У них "есть взаимопонимание" по этому поводу, отметил дипломат.

Отношения между Суданом и Россией, по словам временного поверенного, хорошие, и просьба о каких-либо платежах могла бы навредить им.